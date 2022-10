Meerderheid ondernemers neemt maatregelen voor verduurzaming

Bijna acht van elke tien bedrijven hebben dit jaar maatregelen genomen om te verduurzamen, meldt het Centrraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête. Net geen 20 procent van de bedrijven geeft aan vooral op het vlak van energie verduurzamingsmaatregelen te nemen.

Het statistiekbureau ondervroeg industriebedrijven, winkeliers, autodealers en dienstverleners vorige maand over verduurzaming. Daarvan gaf 79 procent aan dit jaar maatregelen te hebben genomen om duurzamer te werken. Eén op de drie bedrijven vindt dat het helemaal of grotendeels duurzaam werkt.

Door de Russische inval in Oekraïne zijn de prijzen voor gas, elektriciteit en brandstoffen hard gestegen, waardoor het mogelijk aantrekkelijker is geworden voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit deden vooral vastgoedverhuurders en bedrijven in de cultuur-, sport- en recreatiebranche. Vervoersbedrijven gaven vaker aan hun uitstoot te willen beperken.

De verduurzaming van de bedrijfsvoering gaat niet altijd soepel. Bijna een kwart van de ondernemers zegt belemmerd te zijn bij het verduurzamen omdat ze afhankelijk waren van een externe partij, zoals een leverancier. Daarnaast zei 13 procent te weinig geld te hebben voor de verduurzaming. Dit kwam relatief vaak voor bij bedrijven in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiebranche.