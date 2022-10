Vrees voor langere rijen Schiphol in herfstvakantie en corona

Reizigers moeten in de komende herfstvakantie rekening houden met weer erg lange rijen op Schiphol. Volgens vakbond FNV zijn de personeelstekorten nog lang niet opgelost terwijl het vanaf zaterdag drukker wordt op de luchthaven. Ook zorgt het oplaaiende coronavirus waarschijnlijk voor meer uitval van personeel. “Ik heb te doen met mensen die ervoor hebben gekozen te gaan vliegen. Ik verwacht veel gespannen reizigers die lang moeten wachten”, zegt campagneleider Joost van Doesburg.

Bovenop de aanhoudende personeelstekorten komt volgens de vakbondsman nog extra ziekteverzuim door het oplopen van het aantal coronabesmettingen. “Het verzuim is al maanden lang heel erg hoog door de hoge werkdruk. Beveiligers komen veel in aanraking met reizigers, dus daar komt corona nu nog bij. Het worden zware dagen voor het personeel op Schiphol”, aldus Van Doesburg over de herfstvakantie die in een deel van Nederland dit weekend begint.

De campagneleider van FNV zag afgelopen maandag alweer overdreven lange rijen, waardoor dat volgens hem ook in de herfstvakantie het geval gaat zijn. “Er gaan rijen ontstaan zoals op een hele drukke maandag en misschien nog erger en dat dan een paar dagen achter elkaar. Dat wordt uren in de wachtrij. Ik adviseer iedereen om zo lang mogelijk van te voren op de luchthaven te zijn”, zegt Van Doesburg.

Die maximaal toegestane vier uur is volgens Schiphol niet altijd nodig, maar een woordvoerder bevestigt dat in de herfstvakantie meer reizigers komen en er op ‘piekmomenten’ rijen zijn. Er is volgens hem geen verwachting te geven omdat de drukte per dag en moment verschilt. “We zetten alle beschikbare capaciteit in, maar reizigers moeten zeker rekening houden met rijen voor de beveiligingscontrole. En ook andere partijen zoals bagage-afhandelaars hebben te weinig personeel, dus reizigers moeten zich goed voorbereiden.”

In de eerder opgelegde maximumaantallen passagiers is volgens Schiphol rekening gehouden met de drukte van de herfstvakantie, net als met ziekteverzuim. “Dat gaat ons helpen bij het behapbaar houden van de rijen. Maar als de coronabesmettingen in het land toenemen, zullen we dat uiteindelijk ook zien op de luchthaven.”