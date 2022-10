Wall Street sluit fors hoger ondanks tegenvallend inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met stevige plussen de handel uitgegaan. De hoofdgraadmeters op Wall Street gingen bij opening nog hard onderuit na schrik bij beleggers over nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De inflatie in september kwam hoger uit dan verwacht waardoor de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, naar verwachting door zal gaan met het agressief verhogen van de rente. Die rentezorgen werden later aan de kant geschoven en koopjesjagers stapten in de markt.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een winst van 2,8 procent op 30.038,72 punten. De brede S&P 500 steeg 2,6 procent tot 3669,91 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 2,2 procent vooruit tot 10.649,15 punten.

De inflatie in ’s werelds grootste economie bedroeg in september 8,2 procent op jaarbasis, wat wel iets lager is dan een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op 8,1 procent gerekend. Om de hoge inflatie tegen te gaan zijn centrale banken wereldwijd de rente sterk aan het verhogen. Op de financiële markten is er vrees dat die renteverhogingen een diepe recessie zullen veroorzaken. De Amerikaanse president Joe Biden liet weten dat de bestrijding van de inflatie een “topprioriteit” is.

Bij de bedrijven stond Walgreens Boots Alliance in de belangstelling met een plus van 5,4 procent. De drogisterijketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Delta Air Lines kwam eveneens met cijfers. De resultaten van de luchtvaartmaatschappij vielen ook in de smaak bij beleggers, want het aandeel werd 4 procent hoger gezet.

Supermarktconcern Kroger klom 1,2 procent. Het bedrijf zou fusiegesprekken voeren met branchegenoot Albertsons (plus 11,6 procent). Mogelijk kan deze week al een overeenkomst bekend worden gemaakt, waardoor een van de grootste supermarktondernemingen in de VS zou ontstaan.

Netflix won 5,3 procent. Het bedrijf komt begin november met een videodienst waarbij advertenties te zien zullen zijn. Die streamingdienst genaamd “Basic with Ads” gaat 6,99 dollar per maand kosten in de VS en moet nieuwe klanten trekken voor Netflix. In totaal zal de dienst in twaalf landen worden geïntroduceerd.

De euro was 0,9776 dollar waard, tegen 0,9777 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 89,16 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 94,68 dollar per vat.