Bijenkorf-medewerkers staken voor derde keer in Amsterdam

Medewerkers van warenhuisketen de Bijenkorf in Amsterdam hebben vrijdagmiddag voor de derde keer het werk neergelegd. Linda Vermeulen van vakbond FNV laat weten dat de stakers op het naastgelegen Beursplein en op de Dam hebben gedemonstreerd. Ook haakten er medewerkers van het Bijenkorf-filiaal in Amstelveen aan.

Het is de derde keer in drie weken tijd dat er bij de Bijenkorf wordt gestaakt. Daarvoor gebeurde dat voor het laatst in de jaren zeventig. Met hun acties willen de medewerkers een grotere loonsverhoging afdwingen. In eerste instantie zou het loon met 10 procent omhoog moeten, vinden de stakers.

Naar schatting van de FNV deden ongeveer 150 medewerkers mee. “Het ging om mensen van alle afdelingen en om leidinggevenden, maar ook uitzendkrachten deden mee.” Wat de impact van de staking is geweest, kan Vermeulen nog niet inschatten. Vooralsnog is de Bijenkorf niet over de brug gekomen in de onderhandeling over een nieuwe cao. “Ze staan onder druk van aandeelhouders om de loonkosten laag te houden”, aldus Vermeulen.

De keten zei eerder al te betreuren dat het niet mogelijk is gebleken het verschil van mening met de vakbonden op te lossen. Maar de Bijenkorf vindt het onjuist dat de FNV de huidige, zeer hoge inflatie als uitgangspunt neemt voor zijn looneisen. De overheid heeft immers maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de inflatie te verzachten.

Begin volgende week verwacht FNV nieuwe acties van het Bijenkorf-personeel aan te kondigen, aldus Vermeulen.