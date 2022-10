JPMorgan en Wells Fargo boeken minder winst in derde kwartaal

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Wells Fargo boekten afgelopen kwartaal minder winst dan een jaar geleden. Hoewel de banken profiteren van de renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve om de inflatie in te dammen, moeten ze ook meer geld opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Dat komt doordat de kans op een recessie is toegenomen door de hogere rentes.

JPMorgan Chase zag de winst met 17 procent dalen in het derde kwartaal tot 9,7 miljard dollar (bijna 10 miljard euro), van 11,7 miljard een jaar eerder. De bank zette 808 miljoen dollar aan reserves opzij vanwege de angst dat de renteverhogingen een economische neergang zullen veroorzaken en uitstaande leningen niet worden terugbetaald. In hetzelfde kwartaal een jaar geleden viel juist nog 2,1 miljard dollar aan reserves vrij, die de bank opzij had gezet voor mogelijke verliezen op leningen vanwege de coronapandemie.

De bank, die betrokken is bij veel zakelijke deals tussen bedrijven, merkte ook dat Amerikaanse bedrijven voorzichtiger zijn geworden op het gebied van internationale fusies en overnames. Het gebrek aan activiteit op dat vlak heeft geleid tot een daling van vergoedingen voor adviezen en het begeleiden van beursintroducties. De inkomsten van de zakelijke tak daalden daardoor met 43 procent tot 1,7 miljard dollar. De bank zag de totale omzet wel stijgen tot 32,7 miljard dollar, van 29,7 miljard dollar vorig jaar.

Ook Wells Fargo zette meer geld opzij ter voorbereiding op een economische neergang. De voorziening voor kredietverliezen werd in het kwartaal verhoogd tot 784 miljoen dollar, vergeleken met een vrijval van 1,4 miljard dollar aan reserves een jaar eerder, toen de steunmaatregelen van de overheid de economie hielpen te herstellen van de pandemie.

Hogere leenkosten, door de renteverhogingen, hebben ook gevolgen voor de vraag naar hypotheken en autoleningen, waardoor de inkomsten van de bank op die activiteiten zijn gekrompen. Wells Fargo zag de winst dalen tot 3,5 miljard dollar, van 5,1 miljard dollar een jaar geleden.

Ondanks de winstdalingen presteerden zowel JPMorgan Chase als Wells Fargo beter dan analisten hadden verwacht. Concurrent Morgan Stanley, die ook met cijfers kwam, boekte daarentegen minder winst dan kenners hadden voorzien. De zakenbank zag de inkomsten van zijn investeringstak met 55 procent dalen.