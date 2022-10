Stevige winsten op beurzen Azië na inflatiecijfers VS en China

De Aziatische beurzen lieten vrijdag stevige winsten noteren. Beleggers trokken zich op aan de grote winsten op Wall Street op donderdag na de publicatie van de inflatiecijfers in de grootste economie van de wereld. De geldontwaarding in de VS bleek in september hoger te zijn uitgekomen dan verwacht. In China was sprake van een gematigd inflatieniveau.

De prijzen in de VS stegen in doorsnee met 8,2 procent op jaarbasis. Dat de geldontwaarding op een hoog niveau blijft, zorgt er mogelijk voor dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, door zal gaan met het agressief verhogen van de rente. De consumentenprijzen in China stegen met 2,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Vooral de strenge coronamaatregelen in China zorgden ervoor dat mensen in doorsnee minder uitgaven, wat een drukkend effect op de inflatie had.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,7 procent hoger en in Hongkong stond een plus van 3,4 procent op de borden. Ook in Japan, waar de waardedaling van de yen een punt van zorg blijft, was sprake van een plus van 3,3 procent. De yen zakte tussentijds naar zijn laagste stand afgezet tegen de dollar in 32 jaar. Ook de Kospi in Seoul (plus 2,3 procent) en de All Ordinaries in Sydney (plus 1,7 procent) stonden flink hoger.

Chipmaker TSMC steeg in Taiwan 4,6 procent. Het bedrijf kwam eerder met beter dan verwachte resultaten. De winst in het derde kwartaal steeg op jaarbasis met 80 procent. TSMC is onder andere een belangrijke leverancier van het Amerikaanse techconcern Apple en een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML.