Twee bonden sluiten compromis met TotalEnergies, CGT nog niet

Twee vakbonden in Frankrijk hebben een voorlopig akkoord bereikt met olie- en gasconcern TotalEnergies over een loonsverhoging. Dat gebeurde na een spoedoverleg waarin het de oliereus alles aan gelegen was om een akkoord te bereiken. Door de stakingen, die al drie weken duren, zit een groot deel van de tankstations in het land zonder brandstof. Dat komt ook door acties bij raffinaderijen van ExxonMobil in het land.

De linkse vakbond CGT, die het initiatief voor de stakingen nam, kwam niet tot een vergelijk met TotalEnergies. De vakbond verliet de onderhandelingen en gaf aan door te gaan met staken. Onder druk van de regering om de achttien dagen durende crisis op te lossen, kwam het olieconcern met vier vakbonden bijeen in zijn hoofdkantoor. Na bijna zes uur praten, zeiden vertegenwoordigers van CFDT en CFE-CGC dat ze akkoord waren met de voorgestelde loonsverhoging van 7 procent en een bonus. De vakbonden hebben tot vrijdagmiddag de tijd om hun leden te raadplegen en te beslissen of ze het aanbod zullen ondertekenen.

De staking, die op 27 september van start ging, treft de raffinaderijen en brandstofdepots van TotalEnergies. Door de acties is er landelijk sprake van brandstoftekorten. CGT noemde de onderhandelingen een “schertsvertoning” en zei dat de voorstellen van TotalEnergies “grotendeels ontoereikend” waren.

De Franse spoorwegarbeiders en ambtenaren, vertegenwoordigd door de CGT, stemden in met een nationale stakingsdag aanstaande dinsdag. De onvrede over de stijgende inflatie mondt daarmee mogelijk uit in een reeks van acties. De CGT, die als militant te boek staat, zei niet alleen aan te dringen op hogere lonen voor spoorwegpersoneel. De bond zegt ook zijn woede te willen uiten over het ingrijpen van de regering, die een noodwet inzet om mensen alsnog aan het werk te krijgen.

Linkse politieke partijen grijpen de stakingen aan om een protestbeweging tegen president Emmanuel Macron en de stijgende kosten van levensonderhoud op gang te brengen. Niet alle vakbonden hebben zich overigens aangesloten bij de oproep voor een algemene staking aanstaande dinsdag. CFDT, de grootste vakbond van het land, houdt zich afzijdig.