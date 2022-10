Jaarbeurs ziet af van grondige verbouwplannen

De Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht ziet af van een grondige verbouwing van zijn beurshallen. “Door de huidige economische situatie is de realisatie van de oorspronkelijke bouwplannen niet langer haalbaar”, maakte het bedrijf bekend.

De Jaarbeurs wijst op de “sterke inflatie, zeer hoge energieprijzen en fors stijgende bouw- en financieringskosten”. De kosten van de verbouwing werden oorspronkelijk geraamd op 300 miljoen euro. Besloten is nu dat onder meer een groen dakpark op de hallen en het creĆ«ren van een deels verdiepte, inpandige logistieke straat, niet doorgaat. Een nieuwe kostenraming kon de Jaarbeurs niet geven. De bouwplannen werden in 2019 aangekondigd, kort voor de coronacrisis.

Volgens Jaarbeurs-directeur Jeroen van Hooff geldt er een “nieuwe realiteit” in de evenementensector. “We zien dat het beurslandschap voortdurend in ontwikkeling is. Denk bijvoorbeeld aan de intrede van online- en hybride evenementen; een ontwikkeling die van invloed is op de hallenconfiguratie en de flexibiliteit die je daarvoor nodig hebt.”