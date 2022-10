ASML koploper in groene AEX, techinvesteerder Prosus onderaan

ASML ging woensdag aan kop in de Amsterdamse AEX-index, na goed ontvangen kwartaalcijfers. De chipmachinemaker boekte meer omzet dan het bedrijf zelf had verwacht. Ook denkt de onderneming weinig last te krijgen van de aangescherpte Amerikaanse regels voor de export van chiptechnologie naar China. Voor het huidige kwartaal rekent ASML op een verdere stijging van de omzet.

Het aandeel ASML werd beloond met een koerswinst van 7,7 procent. Branchegenoot ASMI (plus 5,7 procent) ging mee omhoog. Chiptoeleverancier Besi, die donderdag met resultaten komt, bleef achter met een verlies van 2 procent. Techinvesteerder Prosus kampte met flinke koersverliezen in de Chinese techsector en was hekkensluiter in de AEX met een min van bijna 3 procent.

De hoofdindex op het Damrak noteerde rond het middaguur 1 procent in de plus op 649,01 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 888,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Just Eat Takeaway steeg 2 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl is eerder winstgevend geworden dan verwacht. Just Eat Takeaway mikte op een positief resultaat in 2023, maar wist dat in het derde kwartaal al te bereiken. Het bedrijf is daardoor ook wat positiever geworden over de verwachtingen voor de rest van het jaar. Het aantal bestellingen nam in het derde kwartaal wel af met 11 procent. Dinsdag won Just Eat in aanloop naar de cijfers al bijna 7 procent.

Bierbrouwer Heineken (min 1,6 procent) had last van een winstalarm van de Deense brouwer Royal Unibrew. Het aandeel Royal Unibrew kelderde 12 procent in Kopenhagen. Ook zijn grotere Deense concurrent Carlsberg (min 1,8 procent) moest het ontgelden. AB InBev, de grootste brouwer ter wereld, verloor 0,6 procent in Brussel.

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een winst van 3 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux verhoogden hun advies voor de luchtvaartcombinatie naar kopen. Fitnessketen Basic-Fit sloot de rij met een verlies van 5 procent na een negatief analistenrapport van Morgan Stanley.

WDP klom 1 procent. De vastgoedinvesteerder zag de winst stijgen in de eerste negen maanden van het jaar en handhaafde zijn winstverwachting. Bij de kleinere bedrijven won ForFarmers 0,6 procent. Het veevoerbedrijf kondigde aan dat topman Chris Deen per 1 februari 2023 vertrekt. In Zürich daalde Nestlé 0,1 procent na resultaten van het Zwitserse voedingsbedrijf.

De euro was 0,9812 dollar waard, tegen 0,9827 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 83,77 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 90,67 dollar per vat.