AkzoNobel daalt op Damrak na kwartaalcijfers, Besi veert op

AkzoNobel behoorde donderdag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak. Het verfconcern verkocht afgelopen kwartaal minder verf, maar zag de omzet wel stijgen door prijsverhogingen. De fabrikant, die vorige maand al met een winstalarm kwam, boekte wel minder winst doordat de hogere kosten voor grondstoffen, energie en transport niet volledig konden worden doorberekend aan klanten.

Ook verwacht scheidend topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel dat de “macro-economische turbulentie” nog tot ver in het volgende jaar zal aanhouden. Het bedrijf laat daarom de doelstellingen voor 2023 los. Het aandeel werd dik 2 procent lager gezet.

Besi veerde daarentegen op na een eerdere lauwe ontvangst van de kwartaalcijfers. Het chipbedrijf heeft last van de dip in de vraag naar chips voor smartphones en zag de omzet met dik 21 procent dalen in het derde kwartaal. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere omzetdaling. Volgens analisten vielen de resultaten mee, maar stelde de verwachting wel wat teleur. Besi was met een plus van 3,6 procent de sterkste stijger in de AEX.

De hoofdindex op het Damrak hield rond het middaguur het verlies beperkt tot 0,2 procent op 643,98 punten, mede dankzij een koerswinst van zwaargewicht Shell (plus 1,4 procent). De MidKap daalde 0,4 procent tot 875,43 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,7 procent. Parijs won 0,1 procent.

Prosus (min 3,5 procent) was hekkensluiter in de AEX door de aanhoudende koersdalingen in de Chinese techsector. De techinvesteerder heeft in groot belang in het Chinese internetconcern Tencent, dat bijna 5 procent verloor in Hongkong. Dataleverancier RELX bleef ongewijzigd na een handelsupdate.

Sligro zakte 5 procent. Het groothandelsbedrijf zag de kwartaalomzet flink stijgen. Sligro merkt dat de horecaklanten meer druk ervaren door personeelstekorten en de hoge energierekening. Analisten van KBC Securities haalden het aandeel van hun kooplijst.

Ericsson kelderde 16 procent in Stockholm en Nokia zakte 6 procent in Helsinki na tegenvallende resultaten. De winstmarges van de twee fabrikanten van telecomapparatuur staan onder druk door hogere kosten. De Noorse kunstmestfabrikant Yara (plus 5 procent) wist daarentegen afgelopen kwartaal volop te profiteren van de hoge prijs voor kunstmest en ammoniak. Concurrent OCI klom 3 procent in Amsterdam.

De euro was 0,9784 dollar waard, tegen 0,9787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 87,24 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 93,66 dollar per vat.