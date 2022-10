Tegenvallende verkopen nopen Adidas tot nieuwe winstwaarschuwing

Adidas waarschuwt dat het niet zo goed gaat als verwacht met de verkopen in China. Ook in westerse landen valt de vraag naar sportartikelen de laatste tijd tegen en het Duitse sportmerk loopt tegen extra kosten aan in verband met zijn vertrek uit Rusland. Daarom is een eerdere voorspelling voor de winst dit jaar volgens het bedrijf niet meer haalbaar.

Adidas gaat nu uit van een winstmarge van 4 procent. Eerder lag een marge van 7 procent op artikelen nog in de lijn der verwachting. Daarbij zal de omzet dit jaar waarschijnlijk nog maar rond de 5 procent groeien. Adidas rekende eerder op een omzetgroei tot bijna 10 procent.

Het bedrijf was in juli ook al met een winstwaarschuwing gekomen omdat de markt in China zwakker bleek dan gedacht. Het land was een paar jaar terug nog de grootste groeimarkt van het merk, maar boycots door consumenten en coronalockdowns hebben de verkopen daar geen goed gedaan.

In het Westen is de hard opgelopen inflatie het grootste probleem. Daarom is de koopkracht van consumenten achteruitgegaan en hebben ze minder geld over voor het kopen van bijvoorbeeld sportkleding of sneakers.