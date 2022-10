Vattenfall stopt met aanleg warmtenetten vanwege regeringsplan

Energiebedrijf Vattenfall schort de aanleg van nieuwe warmtenetten voorlopig op. Ook breidt het bedrijf bestaande warmtenetten niet verder uit. Aanleiding is het voornemen van het ministerie van Economische Zaken om voortaan alleen gemeenten of andere publieke instanties zeggenschap te geven over die warmtevoorziening voor huizen en bedrijven.

Vattenfall kon niet direct zeggen hoeveel projecten worden geraakt door de opschorting. Lopende projecten maakt het bedrijf wel af.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) komt vrijdag met het voorstel om te zorgen dat de overheid een meerderheidsbelang krijgt in de warmtenetten, bevestigen ingewijden eerdere berichtgeving van NRC. Zijn idee is dat er lokale energiebedrijven worden opgericht waar de overheid voor verantwoordelijk is, maar commerciƫle bedrijven ook in deelnemen.

Het steekt Vattenfall dat private partijen in dat scenario wel investeringen en financiĆ«le risico’s moeten dragen, maar geen belangrijke beslissingen kunnen nemen. Vattenfall vindt het ook onduidelijk wie in de toekomst eigenaar zal zijn van bestaande warmtenetten. Daarom investeert het bedrijf nu niet in de verdere uitbreiding van die netten, die onder andere de verwarming van 150.000 huishoudens en 2000 bedrijven verzorgen.

De onzekerheid over warmtenetten maakt het moeilijker om uiterlijk in 2050 alle woningen van het gas af te hebben, waarschuwen energiebedrijven. “Gemeenten werken meestal met een termijn van maar vier jaar, terwijl wij voor investeringen in warmtenetten werken met periodes van twintig tot dertig jaar”, laat een woordvoerster voor Vattenfall weten. “2050 klinkt heel ver weg, maar we moeten nu al stappen zetten.”

Branchegenoot Eneco is ook zwaar ontstemd over het plan om warmtenetten feitelijk te nationaliseren. Het bedrijf zegt per gebied te onderzoeken of warmtenetprojecten daar door kunnen gaan. Maar de overstap van aardgas naar warmtenetten in Den Haag is alvast onzeker geworden, waarschuwt het bedrijf.

De waarschuwing van de energiebedrijven dat ze straks geen reden meer hebben om zich met warmtenetten bezig te houden, lijkt binnen het ministerie weinig indruk te maken. Als de nieuwe regels straks een voldongen feit zijn, is de hoop dat zij alsnog zullen instappen in die lokale bedrijven en hun expertise en personeel daarvoor inzetten.