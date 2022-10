Duits parlement geeft overheid toestemming fors bij te lenen

Het Duitse parlement heeft het kabinet toestemming gegeven fors bij te lenen om compensatiemaatregelen voor de hoge energieprijzen te bekostigen. Normaal gesproken moet de Duitse overheid de begroting rond krijgen zonder grote schulden aan te gaan. Maar nu is die zogeheten schuldenrem opgeheven omdat er sprake is van een crisissituatie.

Door die beslissing is Duitsland in staat extra leningen af te sluiten die kunnen oplopen tot 200 miljard euro. Bonskanselier Olaf Scholz kondigde vorige maand overheidssteun voor dat totaalbedrag aan, onder andere voor een prijsplafond bij gas dat de energierekening voor huishoudens betaalbaar moet houden. Eerder stond de Bondsdag de overheid al toe meer te lenen voor financiële hulp tijdens de coronacrisis.

Minister van Financiën Christian Lindner verwelkomde de beslissing van het parlement. “Het fundament onder prijsplafonds voor elektriciteit en gas is gelegd. In deze energieoorlog moeten we onze economische kracht gebruiken”, schreef hij op Twitter.

Door renteverhogingen van de Europese Centrale Bank wordt het voor de Duitsers wel steeds duurder om te lenen. Op de financiële markten stijgen de rentes op Duitse tienjarige staatsobligaties al twaalf weken op rij tot een niveau van 2,5 procent op vrijdag. Sinds 2011 was de rente op Duits schuldpapier niet meer zo hoog. Een tijdlang was er zelfs sprake van negatieve rentes op Duitse staatsobligaties, die door de doorgaans sterke begroting van het land als erg veilige belegging worden gezien.