Just Eat en Prosus onderaan in AEX, PostNL zakt na winstalarm

De AEX-index op het Damrak leverde vrijdag de winst van een dag eerder weer in. Zoals wel vaker de afgelopen tijd stonden maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus in de onderste regionen van de Amsterdamse hoofdindex. Dit keer met verliezen van bijna 4 procent. De zorgen dat de centrale banken de rentes zullen blijven verhogen om de inflatie te bestrijden, keerden daarbij weer terug op de beursvloeren

Bij de middelgrote bedrijven moest PostNL (min 5,4 procent) het ontgelden. De post- en pakketbezorger gaf een omzet- en winstwaarschuwing vanwege de verslechtering van de economische omstandigheden. Door de hoge inflatie kopen mensen minder online en heeft PostNL minder pakketjes te vervoeren. Ook kampt het bedrijf met hogere kosten voor personeel en brandstof.

De AEX noteerde rond het middaguur 1,2 procent lager op 644,50 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap daalde 1,2 procent tot 872,58 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,5 procent.

Besi verloor 2,3 procent in de AEX. Het chipbedrijf won een dag eerder echter bijna 16 procent na goed ontvangen resultaten. Philips zakte 3 procent. Honderden gebruikers van apneu-apparaten van Philips zijn deze week naar de rechter gestapt. Ze willen daarmee afdwingen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertrouwelijke documenten over de omstreden apparaten vrijgeeft.

BAM verloor 2,5 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil opheldering van het bouwconcern over de recente invallen van de FIOD en het Openbaar Ministerie bij de onderneming. Beter Bed zakte dik 6 procent. De beddenfabrikant zag de omzet afgelopen kwartaal dalen en kreeg minder orders binnen.

In Frankfurt kelderde Adidas bijna 10 procent na een winstalarm. Volgens het Duitse sportmerk gaat het met de verkopen in China niet zo goed als verwacht. Concurrent Puma zakte 7 procent. Het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica, dat eerder dit jaar het Nederlandse GrandVision overnam, daalde 3,7 procent na tegenvallende resultaten.

In Parijs zakte cosmeticagigant L’OrĂ©al 4,6 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Automaker Renault verloor 2,3 procent na tegenvallende verkoopcijfers. Modehuis Kering, bekend van Gucci en Yves Saint Laurent, gaf ook een kijkje in de boeken en werd 4 procent lager gezet.

De euro was 0,9738 dollar waard, tegen 0,9820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 84,12 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 92,05 dollar per vat.