Voormalig topman Action wordt baas Duitse parfumerieketen Douglas

Sander van der Laan wordt de nieuwe topman van de Duitse parfumerieketen Douglas, die ook in Nederland actief is. De 54-jarige Van der Laan gaf van 2015 tot 2021 leiding aan budgetwinkelketen Action. Hij volgt volgende maand Tina Müller op als hoogste baas van Douglas.

“Ik ben erg verheugd dat we met Sander van der Laan een uitstekende manager met duidelijke retailervaring en een uitgesproken persoonlijkheid hebben binnengehaald voor de functie”, zegt Henning Kreke, voorzitter van de raad van commissarissen van Douglas.

Onder de leiding van Van der Laan groeide Action hard. Het aantal filialen van de winkelketen, bekend van een assortiment uiteenlopende goedkope producten, steeg van 655 in 2015 tot bijna 1900 vorig jaar. Daarbij verdubbelde de omzet ruimschoots van 2 miljard euro tot meer dan 5 miljard euro, schrijft Douglas in een persbericht.

Het Duitse winkelconcern, dat zelf zo’n 1900 vestigingen heeft, is vooral enthousiast over de uitbreiding van de webshop van Action onder Van der Laan. Ook bij Albert Heijn, waar de Nederlander tot 2015 de hoogste leidinggevende van was, zou hij een grote rol hebben gespeeld bij het uitbouwen van de onlinewinkel.

Douglas kondigde begin vorig jaar een grote reorganisatie aan, waarbij zo’n vijfhonderd winkels de deuren moesten sluiten. Die ingreep trof de Nederlandse vestigingen nauwelijks. Douglas sneed vooral in Zuid-Europa in het winkelbestand, onder andere omdat door de coronapandemie veel meer mensen via internet parfum bestelden.