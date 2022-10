Platenlabel UMG stijgt op Damrak na prijsverhoging Apple Music

Platenlabel Universal Music Group (UMG) won dinsdag 7,6 procent op het Damrak en was daarmee de grote winnaar in de AEX-index. Volgens analisten van Citi en UBS zal het bedrijf, dat popsterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Justin Bieber onder zijn hoede heeft, profiteren van de prijsverhoging die Apple aankondigde voor zijn muziekdienst Apple Music. Als reden voor de prijsverhoging gaf Apple aan dat het te maken heeft met hogere kosten voor het bemachtigen van alle licenties voor bijvoorbeeld artiesten en songwriters.

Uitzender Randstad, die met cijfers kwam, zag een eerdere koerswinst verdampen en daalde 0,5 procent. Het bedrijf kende naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal, ondanks de verslechterende economische omstandigheden, en boekte meer winst. Volgens topman Sander van ‘t Noordende bleef de vraag naar arbeidskrachten solide in het afgelopen kwartaal, ondanks een lichte afname van de activiteit bij klanten. Analisten van KBC Securities verlaagden echter hun koersdoel voor het aandeel in een reactie op de resultaten.

Vooral buiten het Damrak was het druk aan het cijferfront. Grote Europese bedrijven als de Britse bank HSBC (min 7 procent), de Duitse softwaremaker SAP (plus 4 procent) en de Zwitserse farmaceut Novartis (plus 0,5 procent) openden de boeken. UBS, waar voormalig ING-topman Ralph Hamers aan het roer staat, kwam ook met cijfers. De Zwitserse bank zag de nettowinst afgelopen kwartaal met 24 procent dalen, maar het resultaat viel hoger uit dan verwacht. Het aandeel steeg dik 4 procent in Zürich.

Beleggers wachten daarnaast nog op de resultaten van grote Amerikaanse bedrijven. Op Wall Street geven bekende namen als Coca-Cola, Microsoft, General Motors, UPS en Google-moeder Alphabet later op de dag een kijkje in de boeken.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 656,35 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 889,53 punten. De beurs in Parijs won 0,3 procent. Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler in de AEX, met een min van 1,8 procent. Chipbedrijf ASMI, dat na de slotbel met resultaten komt, verloor 0,8 procent. Prosus boekte een plus van 0,6 procent. De techinvesteerder raakte een dag eerder nog ruim 17 procent aan beurswaarde kwijt door zware koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het via Tencent een groot belang heeft.

De euro was 0,9868 dollar waard, tegen 0,9874 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent in prijs tot 83,27 dollar. Brentolie werd ook 1,6 procent goedkoper, op 91,79 dollar per vat.