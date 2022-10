Apple bevestigt: iPhone krijgt USB-C-aansluiting

Apples iPhone krijgt een USB-C-aansluiting om aan de wetgeving van de Europese Unie te voldoen. Marketingbaas Greg Joswiak van het Amerikaanse techbedrijf heeft dat tijdens een conferentie van zakenkrant The Wall Street Journal gezegd. Wanneer Apple van zijn eigen Lightning-kabeltjes afstapt, zei Joswiak niet.

Joswiak benadrukte nog wel dat Apple het niet eens is met de wetgeving in de EU die USB-C als standaard voorschrijft. Zo herinnerde hij eraan dat de EU al ruim tien jaar bezig is met vergelijkbare wetgeving en dat ooit het doel was om Micro-USB als standaard in te voeren. Als dat was gebeurd, waren Lightning en USB-C volgens Joswiak nooit ontwikkeld.

Apple heeft zich lang verzet tegen de Europese verplichting met precies dat argument. Volgens het bedrijf wordt innovatie gehinderd door een bepaalde standaard te verplichten.

De EU wil het voor consumenten makkelijker maken en zorgen dat ze niet steeds allerlei kabeltjes hoeven te kopen, maar Apple ziet ook weinig in dat argument. Het bedrijf zei eerder al dat er inmiddels twee standaarden zijn, USB-C en Lightning, en dat iedereen daarvoor kabeltjes heeft liggen. Als Apple overstapt op USB-C ontstaat er daarom ook veel nieuw afval, stelt de iPhonemaker.

Apple is overigens al bezig iPads en ook randapparatuur van USB-C-poorten te voorzien. Volgens persbureau Bloomberg krijgt de iPhone 15 die volgend jaar geïntroduceerd wordt ook die aansluiting.