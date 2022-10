KPN boekt meer omzet en winst, handhaaft verwachtingen

Telecomconcern KPN heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst behaald. Zowel de zakelijke tak als de consumentendivisie droeg bij aan de groei. Het concern handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2022.

De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 1,3 miljard euro, bijna 2 procent meer vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. De nettowinst ging met 14 procent omhoog tot 211 miljoen euro, maakte het concern bekend.

“Voor het vijfde kwartaal op rij groeide de omzet uit diensten (bellen, internet en televisie) van KPN”, zegt Joost Farwerck, topman van het bedrijf in een toelichting op de cijfers. “We zien een gezonde groei van klanten op de consumenten en zakelijke markt, vooral op mobiel”, vervolgt hij.

De omzet uit de zakelijke dienstverlening groeide voor het tweede achtereenvolgende kwartaal. Daarbij leverde het midden- en kleinbedrijf volgens Farwerck opnieuw een sterke bijdrage.

Eerder dit jaar, bij de publicatie van de kwartaalcijfers eind juli, was het voor het eerst in ruim tien jaar dat KPN de omzet wist op te voeren op het vlak voor telecomdiensten aan bedrijven. Farwerck van het telecomconcern sprak toen van een “ommekeer” in de zakelijke markt. KPN zag de opbrengsten van diensten aan bedrijven jaren krimpen.

“We blijven vol vertrouwen dat we onze, onlangs verbeterde, vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 halen, ondanks de huidige economische omstandigheden”, zegt de bestuursvoorzitter woensdag. “Kijkend naar de toekomst blijft er een mate van onzekerheid over de impact en duur van de inflatie, maar we werken hard aan maatregelen om deze tegenwind op te vangen.”

De medewerkers van KPN hebben volgens Farwerck een eenmalige uitkering gekregen als tegemoetkoming in de stijgende kosten van levensonderhoud.