Hogere menuprijs schrikt klanten McDonald’s niet af

Mensen gaan nog altijd graag naar McDonald’s, ondanks de gestegen prijzen van de fastfoodketen. Daardoor zag McDonald’s de klandizie in het derde kwartaal stijgen, al daalde de omzet op jaarbasis wel.

McDonald’s verhoogde net als concurrenten de prijzen van zijn menu’s. Dat doen restaurantketens vanwege de inflatie die leidt tot hogere kosten voor ingrediënten en personeel. Desondanks trok het bedrijf meer klanten aan in thuisland de Verenigde Staten, waar de verkoop met 6 procent toenam in restaurants die in dezelfde periode vorig jaar ook open waren. Wereldwijd stegen deze zogeheten vergelijkbare verkopen met 10 procent.

De totale opbrengsten kwamen uit op bijna 6 miljard dollar, 5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de winst daalde, met 8 procent tot bijna 2 miljard dollar. Volgens McDonald’s had de sterke dollar ten opzichte van buitenlandse valuta’s een impact op de resultaten.

Topman Chris Kempczinksi geeft aan dat het lastig blijft om de nabije toekomst te voorspellen. Zo worstelt de keten nog altijd met de coronabeperkingen in China die op de omzet van McDonald’s in dat land drukken. Ook kan de vraag wereldwijd nog afnemen, mocht de inflatie doorzetten.