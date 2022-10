Made.com stopt zoektocht naar koper definitief en nadert bankroet

Online interieurwinkel Made.com heeft de hoop op een koper voor het bedrijf definitief opgegeven. Daarmee komt een faillissement van het Britse e-commercebedrijf steeds dichterbij. Eerder deze week meldde Made.com, dat ook in Nederland actief is, dat het geld snel opraakt als zich geen nieuwe financier of eigenaar aandient.

Het in 2010 opgerichte Made.com hoopte door veel tussenpartijen te schrappen betaalbare designmeubels te kunnen verkopen. Tijdens de pandemie profiteerde Made.com van lockdowns, die het moeilijker maakten om in winkels meubilair te kopen. In de zomer van 2021 zette het bedrijf de stap naar de beurs om munt te slaan uit het optimisme over de webwinkelmarkt.

Maar dit jaar verslechterden de omstandigheden snel. Door de hoge inflatie wachten consumenten met grote aankopen zoals banken of tafels, waardoor onverkochte voorraden tegen fikse kortingen werden aangeboden. Tegelijkertijd stegen de vervoerskosten hard door knelpunten in de logistiek en dure brandstof. In de eerste zes maanden van dit jaar leed Made.com daardoor een verlies voor belastingen van 35,3 miljoen pond.

Sinds september was Made.com op zoek naar een koper, maar het bedrijf meldt nu dat dit proces definitief is beĆ«indigd. Het bestuur richt zich nu op het “behouden van waarde voor schuldeisers en aandeelhouders”. Eerder deze week stopte de webwinkel al met het aannemen van nieuwe bestellingen.