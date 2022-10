Meer geld naar boeren door gestegen verkoop Fairtrade-producten

Fairtrade investeerde vorig jaar meer geld in boeren en bedrijven die een bijdrage leveren aan de productie van Fairtrade-producten. Dat deed de organisatie omdat er meer producten met hun keurmerk werden verkocht, meldt Fairtrade Nederland op basis van hun internationale jaarrapport. Onder meer cacao- en bananenboeren kunnen de premie naar believen investeren in bijvoorbeeld efficiëntere bedrijfsvoering.

In totaal leverde de wereldwijde verkoop van de zeven best verkopende Fairtrade-producten bedrijven en leveranciers 190 miljoen euro aan premie op, tegen bijna 180 miljoen euro vorig jaar. Met dat bedrag komen de totale investeringen in tien jaar tijd uit op 1,5 miljard euro. De meeste premie, ruim 82 miljoen euro, ging naar koffieboeren. Cacao- en bananenboeren ontvingen respectievelijk 49 miljoen euro en 34 miljoen euro. Het geld kan onder meer worden gebruikt om landbouw klimaatbestendig te maken.

Om premie te ontvangen, betalen bedrijven na certificering een bijdrage om het Fairtrade-keurmerk te voeren. Met dat keurmerk kunnen bedrijven bovendien onder gunstigere voorwaarden opereren. Zo hanteert Fairtrade een minimumprijs voor producten, als vangnet voor lage marktprijzen.

Door die financiële voordelen kon de verkoop van producten door keurmerkhouders vorig jaar gewoon doorgang blijven vinden, merkt directeur van Fairtrade Nederland Peter d’Angremond. “Stijgende inflatie, hogere landbouw- en transportkosten en de effecten van klimaatverandering beïnvloeden het levensonderhoud van boeren en werknemers. Maar ondanks logistieke uitdagingen en stijgende productiekosten zagen de Fairtrade koffie-, bananen- en suikerriettelers de verkoop in 2021 stabiel blijven.”