Twitter komt met adviesraad voor beslissingen over inhoud tweets

Twitter krijgt een adviesraad die beslissingen neemt over de inhoud van tweets en blokkades van accounts. Dat heeft Elon Musk, de nieuwe eigenaar van de berichtendienst, in een tweet aangekondigd. De rijkste man ter wereld wil dat er mensen met allerlei verschillende standpunten plaatsnemen in die raad.

Twitter zal geen grote beslissingen nemen over de inhoud van tweets zonder dat de nieuwe raad daar een uitspraak over heeft gedaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over welke inhoud niet mag op Twitter, maar ook of bepaalde tweets een tijdelijke verbanning van Twitter kunnen opleveren.

Musk heeft al eerdere aangegeven geen voorstander te zijn van levenslange verbanningen. de bekendste persoon die zo’n eeuwigdurende schorsing heeft is de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Zijn ontkenning van de verkiezingsuitslag van november 20202 en zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 leverden hem die op.