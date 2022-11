Aon: is het nieuwe pensioenstelsel nog wel nodig?

Is het nieuwe pensioenstelsel nog wel nodig nu de rente flink aan het oplopen is? Dat vragen pensioendeskundigen van onderzoeksbureau Aon zich hardop af. Door het oplopen van de rente komen pensioenfondsen er steeds beter voor te staan en krijgen miljoenen Nederlanders binnenkort waarschijnlijk weer een verhoging van hun pensioen.

De graadmeter waarop de fondsen zich moeten richten bij beslissingen over pensioenverhogingen is de beleidsdekkingsgraad. Die steeg in oktober gemiddeld naar 120 procent, wat ook te danken was aan een opleving op de financiƫle markten. De sector deed daardoor goede zaken met beleggingen.

Grote pensioenfondsen als ABP en PMT zeiden onlangs al dat ze verwachten de pensioenen volgend jaar opnieuw te kunnen verhogen. Dat zou voor hen de tweede pensioenverhoging in korte tijd zijn, nadat gepensioneerden er jarenlang niks bijkregen.

De hogere rente en hogere dekkingsgraden maken de overgang naar het nieuwe stelsel ook niet bepaald gemakkelijker, legt Frank Driessen, hoofd van Aon Wealth Solutions, uit. Hij wijst erop dat het hierdoor bijvoorbeeld ook duurder wordt om de afschaffing van de doorsneepremie te compenseren. Van die doorsneepremie moet in het nieuwe pensioenstelsel juist worden afgestapt.

Driessen wijst er wel op dat het nog wat vroeg is om er vanuit te gaan dat op het moment van overgang de dekkingsgraden nog steeds zo hoog zijn als nu het geval is. “Dit jaar heeft laten zien dat de dekkingsgraden snel kunnen wijzigen.”

De pensioenwet moet ook nog door de Tweede Kamer, en dat is nog geen gelopen race. Woensdag wordt de wet plenair behandeld en er zijn al veel Kamervragen gesteld. “De pensioenpot van 1500 miljard moet straks verdeeld worden over de deelnemers en hoe pakt dat precies uit voor de deelnemers? Wij begrijpen dat Kamerleden zich daar zorgen over maken en er veel vragen over stellen”, aldus Driessen.

Eerder op dinsdag kwam er al een oproep van tientallen pensioenexperts, oud-bestuurders en oud-politici in een brandbrief aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij vinden dat de nieuwe pensioenwet gepaard gaat met veel risico’s en dat deze in zijn huidige vorm van tafel moet.

Onder de briefschrijvers zijn onder anderen Elco Brinkman, Herman Wijffels, Eduard Bomhoff en Sylvester Eijffinger. Vooral de huidige hoge inflatie zorgt er volgens hen voor dat de voorgestelde wijzigingen nu onverantwoord zijn. De klagers menen dat de complexiteit van de pensioenwet te groot is. Verder zouden de uitvoeringsproblemen worden onderschat.