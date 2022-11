Budget Energie uit vergelijker Consumentenbond om zonne-energie

De Consumentenbond haalt Budget Energie uit zijn prijsvergelijker voor energieleveranciers. De belangenvereniging voor consumenten is boos dat het bedrijf klanten met zonnepanelen maandelijks vergoedt voor geleverde zonnestroom, in plaats van jaarlijks. Daardoor lopen deze klanten geld mis, stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Particulieren met zonnepanelen op hun dak hebben de mogelijkheid om te veel geproduceerde stroom te salderen. Dat betekent dat ze de hoeveelheid stroom die ze niet gebruiken en terugleveren aan het stroomnet mogen aftrekken van de hoeveelheid energie die ze hebben gebruikt van de energieleverancier.

Maar waar de meeste energieleveranciers jaarlijks salderen, doet Budget Energie dit volgens de Consumentenbond maandelijks bij klanten met een variabel contract. Dat is vooral in de wintermaanden nadelig, omdat zonnepanelen dan veel minder opleveren terwijl het elektriciteitsverbruik dan hoog is. Over een jaar uitgesmeerd wordt dat gecompenseerd door zonnigere periodes, maar dat loop je mis als je overtollige zonne-energie uit de zomer niet wordt verrekend met het verbruik in de wintermaanden.

De Consumentenbond wijst erop dat het volgens het ministerie van Economische Zaken en toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) altijd de bedoeling is geweest dat de salderingsregeling over het hele jaar wordt berekend. De Tweede Kamer behandelt begin december een voorstel om energieleveranciers te verplichten jaarlijks te salderen. Maar tot die tijd is handhaven niet mogelijk voor de ACM.

Budget Thuis, het merk waaronder ook Budget Energie valt, heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

De salderingsregeling valt nu erg gunstig uit voor klanten met zonnepanelen. Feitelijk krijgen ze de stroomprijs voor eindgebruikers, inclusief alle belastingen, in plaats van de kale marktprijzen.

Vanuit de energiebranche klinkt soms ook kritiek op de salderingsregeling, die het kabinet vanaf 2025 wil versoberen. Essent stelde onlangs dat salderen innovatie in bijvoorbeeld thuisopslag van energie niet stimuleert. Ook worden de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet niet naar gebruik verdeeld bij deze regeling.