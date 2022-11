Hoge prijzen en goedkope euro doen DSM goed, winstmarge daalt wel

Speciaalchemiebedrijf DSM heeft in het derde kwartaal de omzet opgevoerd. Niet alleen verhoogde het bedrijf dat zich richt op onder meer voedingsingrediënten en -supplementen de prijzen, maar ook wisselkoerseffecten waren gunstig door de goedkoper geworden euro. Wel daalde de winstmarge en DSM is dan ook minder optimistisch geworden over de bedrijfswinst die over het hele jaar de boeken in zal gaan.

Die lagere winstverwachting wordt volgens volgens DSM veroorzaakt door gestegen prijzen voor grondstoffen. Die zijn eerst in de kosten te merken voordat DSM met een vertraging de eigen prijzen vervolgens kan verhogen. Dat betekent dat er enige tijd ingeteerd wordt op de winstmarge.

De hoeveelheid producten die DSM verkocht ging met 2 procent omhoog, bij de afdeling die zich richt op voeding en gezondheid voor dieren bleef het stabiel. De totale omzet ging met 20 procent omhoog tot 2,2 miljard euro. Het grootste deel van die extra omzet werd veroorzaakt door hogere prijzen en de verkoop van duurdere producten, en dus wisselkoerseffecten.

DSM laat weten op eigen kracht een omzetgroei van 9 procent te hebben behaald. De aangepaste bedrijfswinst ging met 3 procent omhoog tot 356 miljoen euro.

“De marktvraag bleef sterk in alle drie onze werkterreinen ondanks een uitdagende macro-economische omgeving”, zeggen topbestuurders Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze in een toelichting. De twee blijven vol vertrouwen voor de doelen voor de lange termijn.

DSM verkocht de afgelopen tijd de onderdelen die sterke vezels maken en die materialen maken voor onder meer de autobranche. Dat deed het bedrijf ter voorbereiding op de fusie met het Zwitserse Firmenich. Er wordt goede voortgang gemaakt met de stappen richting die fusie, stellen Matchett en De Vreeze.