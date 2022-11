UWV: laatste STAP-subsidie voor dit jaar binnen enkele uren op

De nieuw beschikbaar gestelde STAP-subsidie, waarmee mensen een opleiding, cursus of opleiding kunnen volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, is binnen enkele uren alweer op. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV die de aanvragen afhandelt.

Volgens het UWV stonden dinsdagochtend om 10.00 uur, bij de start van de aanvragen, tienduizenden mensen klaar. Net na 14.30 uur was er geen budget meer beschikbaar, ook al stonden er nog mensen in de wachtrij. Ruim 50.000 mensen hebben in de tussenliggende uren een STAP-subsidie aangevraagd.

Daarmee kunnen zij kiezen uit ruim 100.000 opleidingen bij 1326 opleiders, zowel publiek als privaat. De opleidingen worden getoetst door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds de start van de STAP-regeling zijn er al ruim 2700 opleidingen uit het register geschrapt, meldt het UWV. Momenteel lopen er nog 240 onderzoeken waarbij gekeken wordt naar 7400 opleidingen.

Mensen kunnen de subsidie met een maximum van 1000 euro één keer per jaar aanvragen. Deze vijfde tranche was de laatste voor dit jaar. In totaal was er dit jaar 180 miljoen euro beschikbaar voor in totaal ruim 200.000 aanvragen. Volgend jaar zijn er zes nieuwe momenten waarop mensen in aanmerking kunnen komen voor de STAP-regeling.