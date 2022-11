Tweede storing in drie dagen bij internetbankieren ING

Klanten van ING kampen woensdag voor de tweede keer in drie dagen met een storing. Sinds even na 11.00 uur zijn iDeal-transacties niet mogelijk. Ook kun je tijdelijk geen overboekingen doen via de omgeving voor internetbankieren van ING. Met de app lukt betalen nog wel, zegt een woordvoerder.

Het gaat volgens ING om een interne softwarestoring. De bank probeert het euvel momenteel te verhelpen. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de fout verband heeft met de problemen van eerder deze week.

Klanten van ING hadden maandagmiddag en in het begin van maandagavond al enkele uren te maken met een storing. Toen konden ze tijdelijk onder meer geen overschrijvingen doen. Ook waren er problemen met iDeal-betalingen en betaalverzoeken. Volgens ING kwam dat door een storing in de hardware.