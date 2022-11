ACEA: marktaandelen diesel- en benzineauto’s krimpen verder

Het marktaandeel van nieuwe benzineauto’s en auto’s met een dieselmotor in de Europese Unie kromp in het derde kwartaal opnieuw. Het aandeel van elektrische auto’s groeide juist verder, meldt brancheorganisatie ACEA.

Diesel- en benzineauto’s zijn nog wel dominerend, met een gezamenlijk aandeel van 54,3 procent. Het marktaandeel van auto’s die op benzine lopen daalde van 39,3 procent vorig jaar, tot 37,8 procent. Bij diesels is er sprake van een afname met 1 procentpunt tot 16,5 procent. De verkoop van nieuwe benzineauto’s kwam uit op 823.360 stuks het afgelopen kwartaal, een afname van 3,3 procent. Het aantal dieselauto’s dat de showrooms uitrolde ging met 4,7 procent achteruit tot 360.596.

De verkopen van elektrisch aangedreven auto’s lieten in de afgelopen periode een groei zien van 22 procent tot 259.449 stuks. Dieselauto’s dalen al tijden in populariteit vanwege de torenhoge dieselprijs. In Nederland kelderde de verkoop met ruim 40 procent in het derde kwartaal. Ook de vraag naar benzineauto’s (min 13 procent) en auto’s die op LPG rijden (min 22 procent) daalden sterk in ons land. Elektrische vierwielers lieten juist een plus zien van bijna 23 procent.