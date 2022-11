Aziatische beurzen lager na rentebesluit Federal Reserve

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag overwegend omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve om de rente in de VS opnieuw met 0,75 procentpunt te verhogen. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell gaf daarbij aan dat het nog te vroeg om gas terug te nemen in de strijd tegen de inflatie. De Fed zal de rente in de toekomst mogelijk wel met minder forse stappen gaan verhogen, maar zal daarmee wel langer doorgaan.

De snelle stijging van de Amerikaanse rente wordt wereldwijd gevoeld en voedt de vrees voor een recessie. Andere landen die ge├»mporteerde goederen in dollars moeten afrekenen zijn bovendien duurder uit, omdat de dollar meer waard is geworden door de hogere rente. Powell gaf toe dat de dure dollar “uitdagend is voor sommige landen”.

De Japanse yen is een van de munten die door de hogere rente in de VS sterk in waarde is gedaald ten opzichte van de dollar. Dat komt mede doordat Japan vanwege de relatief lage inflatie in het land de rente nog niet heeft verhoogd. Beleggers in Tokio konden nog niet reageren op het nieuwe rentebesluit in de VS aangezien de Japanse markten gesloten bleven vanwege een nationale feestdag.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 2,7 procent, na de recente sterke rally die werd veroorzaakt door geruchten dat China het strikte zero-Covid-beleid mogelijk zal schrappen. Die hoop werd echter de grond ingeboord nadat de Nationale Gezondheidscommissie verklaarde vast te houden aan dat beleid in de strijd tegen het coronavirus. Bedrijven die profiteerden van de hoop op een heropening van de economie, zoals casino’s, werden nu weer lager gezet. Ook techbedrijven als Tencent (min 3,3 procent) verloren terrein.

De beurs in Shanghai verloor 0,3 procent, na tegenvallende cijfers over de Chinese dienstensector. Die is volgens een onderzoek in oktober verder gekrompen door het strenge coronabeleid in het land.

De Kospi in Seoul won 0,1 procent. Zuid-Koreaanse defensiebedrijven als Victek en Korea Aerospace stegen tot 3 procent nadat buurland Noord-Korea opnieuw verschillende ballistische raketten had afgevuurd in een reactie op grootschalige militaire oefeningen door de Verenigde Staten en Zuid-Korea in de regio. De All Ordinaries in Sydney zakte 1,8 procent.