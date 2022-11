BAM verwacht gebouwde huizen voorlopig nog wel kwijt te kunnen

Bouwconcern BAM denkt voorlopig de huizen die het concern oplevert vrij gemakkelijk te kunnen verkopen. De vraag naar huizen in Nederland is groot en wat in het bijzonder meespeelt is dat er door de hoge energieprijzen een grote vraag is naar energiezuinige huizen. Ondanks de sterk oplopende rente en een daling van het consumentenvertrouwen voorziet BAM dit jaar en volgend jaar daarom nog geen problemen.

Dat zei BAM-topman Ruud Joosten in een analistenbijeenkomst naar aanleiding van de kwartaalupdate van het bedrijf. Door de hogere rentes worden kopers mogelijk afgeschrikt. Daarbij vinden potentiƫle kopers dit niet de tijd om een huis aan te schaffen. Joosten legt uit dat er ondanks de genoemde problemen nog altijd sprake is van een tekort aan huizen.

Joosten vertelt ook dat er in de bouw duidelijk sprake is van prijsdruk. Zo zijn materialen en kosten voor arbeid duurder geworden. Maar voor BAM is dat nog geen reden om aan zijn verwachtingen voor dit jaar en volgend jaar te tornen. Al benadrukt de BAM-baas de risico’s die er macro-economisch spelen.

“Het is moeilijk te voorspellen wat de inflatie doet met lonen en kosten van materialen”, aldus Joosten. “We hebben er dit jaar en volgend jaar wel last van. Daar houden we nu al rekening mee.” Evengoed denkt Joosten dat BAM de huizen voorlopig nog met “groot gemak” kwijt kan.

Verder ging Joosten kort in op de inval van de FIOD en het Openbaar Ministerie bij BAM. De inval had betrekking op een onderzoek naar “mogelijke onregelmatigheden” bij het internationale onderdeel van het bedrijf. Volgens Joosten werkt BAM volledig mee aan het onderzoek en is de uitkomst ongewis. “Wij werden zelf ook verrast door de inval.”

Verder bestempelde Joosten de uitspraak van de Raad van State op woensdag als een tegenslag voor de hele bouwsector. De Raad van State zette een streep door een vrijstellingsregeling waardoor voor tienduizenden bouwprojecten apart een milieuvergunning aangevraagd zal moeten worden. Dit zal mede door het tekort aan experts tot grote vertragingen leiden. Voor BAM kwam de uitspraak niet als een verrassing, aldus Joosten. Hij wijst erop dat bouwprojecten mogelijk blijven en dat BAM bij veel van zijn projecten al rekening hield met de vergunningsaanvragen. De vertragingen voor BAM blijven volgens Joosten beperkt.