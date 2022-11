Bank of England verhoogt rente met grootste stap sinds 1989

De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met 0,75 procentpunt verhoogd. Dat is de grootste verhoging sinds 1989. Vorige maand schroefde de Britse centrale bank de rente nog met een half procentpunt op. De BoE wil daarmee de hoge inflatie bestrijden, die in september na een kortstondige afkoeling weer is opgelopen tot boven de 10 procent. Dat is het hoogste niveau in veertig jaar.

De BoE begon in december vorig jaar als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente en heeft die nu inmiddels acht keer op rij opgeschroefd, tot een niveau van 3 procent. De rente staat daarmee weer op het hoogste niveau sinds de financiële crisis in 2008. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De rentestap van 0,75 procentpunt was conform de verwachting van economen. Eerder hielden veel marktkenners nog rekening met een renteverhoging van een vol procentpunt. Dat kwam door de vrees dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk verder zou worden aangejaagd door de plannen van voormalig premier Liz Truss, waardoor de centrale bank harder zou moeten ingrijpen. Truss wilde onder meer de belastingen verlagen en flink meer uitgeven. De onrust die daardoor ontstond op de financiële markten kostte haar uiteindelijk de kop.

De nieuwe Britse minister van Financiën, Jeremy Hunt, heeft inmiddels bijna alle belastingverlagingen teruggedraaid. En onder de nieuwe premier Rishi Sunak, die als fiscaal conservatief te boek staat, namen de verwachtingen over de omvang van de toekomstige rentestappen door de Bank of England, weer af.

De beleidsbepalers van de centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Zeven van de negen bestuurders stemden voor een renteverhoging met 0,75 procentpunt. Eentje had liever een rentestap van 0,25 procentpunt gezien en een ander stemde voor een verhoging van 0,5 procentpunt. De beleidsmakers verklaarden daarnaast te zullen blijven optreden om de inflatie te bestrijden, maar mogelijk met kleinere rentestappen in de toekomst.