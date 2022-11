Vaccinmaker Moderna omlaag op Wall Street na cijfers

Moderna werd donderdag 3 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York na tegenvallende resultaten. Het Amerikaanse biotechbedrijf verlaagde daarbij de omzetverwachting van zijn coronavaccin voor dit jaar. Moderna verwacht nu dat de coronaprik, nog altijd het enige commerciƫle product van het bedrijf, dit jaar tussen de 18 miljard en 19 miljard dollar zal opbrengen, tegen een eerdere prognose van 21 miljard dollar. De nettowinst van Moderna kelderde afgelopen kwartaal met 68 procent tot iets meer dan 1 miljard dollar.

Peloton liep flink averij op en kelderde krap 13 procent. De noodlijdende maker van fitnessapparatuur dook afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers dan verwacht. Een stijging van de omzet uit lidmaatschappen op zijn fitnessdiensten werd tenietgedaan door een scherpe daling van de verkopen van fitnessapparatuur. Ook de omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel tegen.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op de forse renteverhoging van de Federal Reserve op woensdag. De Amerikaanse centrale bank herhaalde vastbesloten te zijn om de inflatie terug te brengen naar het gewenste niveau van 2 procent. De Fed zinspeelde wel op mogelijke kleinere rentestappen in de toekomst, maar zal waarschijnlijk ook langer doorgaan met het verhogen van de rente.

De stemming op Wall Street bleef dan ook terughoudend, na de forse verliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent op 31.934 punten. De brede S&P 500 zakte 1,1 procent tot 3718 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 1,4 procent tot 10.374 punten, na de verliesbeurt van ruim 3 procent een dag eerder.

Booking steeg dik 5 procent. Het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com heeft zijn winst in het derde kwartaal meer dan verdubbeld in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het bedrijf ziet ondanks de hoge inflatie bovendien het aantal boekingen niet afnemen.

Qualcomm zakte dik 8 procent. De chipproducent is somberder geworden over vraag naar zijn chips voor smartphones. Het bedrijf is een van ’s werelds belangrijkste leveranciers van processoren voor telefoons van onder andere Apple. Maar door de onzekere economische vooruitzichten en opgebouwde voorraden bij klanten verwacht het concern daar veel minder van te verkopen.

De euro was 0,9746 dollar waard, tegen 0,9862 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 88,40 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 94,91 dollar per vat.