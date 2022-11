Woningcorporatie schiet energiekorting honderden huurders voor

Woningcorporatie Ymere schiet eigenhandig de door Den Haag beloofde energiekorting van twee keer 190 euro voor bij huishoudens die geen eigen elektrameter hebben. Volgens de corporatie die actief is in de regio Amsterdam gaat het om zo’n 750 huurders die geld overgemaakt krijgen, hoewel ze volgens de officiĆ«le regels buiten de boot zouden vallen voor de regeling.

Ymere legt uit dat het kabinet ervoor heeft gekozen de regeling niet te moeilijk te maken omdat de steun snel beschikbaar moest komen. Belangrijkste voorwaarde is dat een woning een eigen energiemeter heeft.

“We hebben in totaal 749 huurders zonder eigen elektriciteitsaansluiting, want die loopt via ons”, verduidelijkt Ymere-directeur Erik Gerritsen. “Ze betalen wel ieder eerlijk voor hun eigen gebruik. En wij verrekenen dat en sturen jaarlijks keurig een nota zoals een energiebedrijf ook doet. Dat deze huurders vooralsnog buiten de boot vallen levert een hoop onzekerheid op. Dat nemen we nu weg en schieten de energiekorting voor.”

De huurders die het betreft krijgen in december 380 euro overgemaakt. Gerritsen vertrouwt erop dat Den Haag het door Ymere voorgeschoten bedrag zonder veel omhaal terugbetaalt.