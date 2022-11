Zalando: voor het eerst meer dan 50 miljoen actieve klanten

Kledingwebwinkel Zalando heeft het aantal actieve klanten in het derde kwartaal voor het eerst de grens van 50 miljoen zien passeren. Dat betekent een groei van 8 procent vergeleken met een jaar geleden. Ook de winst en omzet zijn gegroeid in de afgelopen periode, maakte het Duitse concern bekend.

De omzet kwam uit op 2,4 miljard euro, een stijging van bijna 3 procent. De winst voor aftrek van onder meer belastingen klom, van 9,8 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar, tot 13,5 miljoen euro. Volgens het bedrijf verbeterde de winstgevendheid onder meer door de introductie van een minimumbestelbedrag.

“Het bedrijf heeft succesvolle stappen genomen om de winstgevendheid te versterken, wat bijdroeg aan een verbetering van het resultaat en het effect van dalend consumentenvertrouwen verzachtte”, aldus Zalando in een toelichting op de resultaten. Het aantal gebruikers van Zalando Plus, waarbij klanten een jaarlijks bedrag betalen voor snellere verzending en andere extra’s, verdrievoudigde bijna in de periode.

De webwinkel meldde in augustus, bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers, dat er verder gesneden zou worden in de kosten voor winstherstel in de tweede helft van dit jaar. Toen ging de winst hard omlaag, als gevolg van onder meer leveringsproblemen.

“We zullen zorgvuldig door deze turbulente tijden blijven navigeren en doorgaan met maatregelen om de winstgevendheid te verbeteren”, stelt Robert Gentz, topman van Zalando. Het bedrijf handhaaft zijn verwachtingen voor heel 2022. Zalando plaatst daarbij wel de kanttekening dat het nog onzeker is hoe de consumentenbestedingen gaan uitpakken in het laatste kwartaal van dit jaar.