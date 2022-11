Franse stroomproductie onder druk door problemen kerncentrales

Het Franse energieconcern Electricité de France (EDF) heeft zijn verwachtingen van de elektriciteitsproductie voor dit jaar opnieuw verlaagd. Het concern, dat volledig wordt genationaliseerd, verwijst naar verdere vertragingen bij de herstart van de kernreactoren die vanwege onderhoud of technische problemen zijn gesloten.

De Europese gas- en stroomprijzen schoten even omhoog in een reactie op het nieuws van EDF, maar vielen snel terug. Zo stond de gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse markt rond 11.00 uur 2,7 procent lager op 122 euro per megawattuur.

Bijna de helft van de 56 reactoren van het land, verspreid over achttien energiecentrales, zijn stilgelegd, vooral vanwege de angst voor kleine scheurtjes die werden ontdekt in noodkoelsystemen. EDF liet in september nog weten al zijn kernreactoren weer op te starten en dat ze deze winter weer allemaal in gebruik zouden zijn. Het staatsbedrijf verwacht nu dat vier reactoren die oorspronkelijk in november of december weer in bedrijf zouden zijn, nu pas eind januari of februari operationeel zullen zijn.

Frankrijk haalt ongeveer 70 procent van zijn elektriciteit uit kernenergie. Door de lagere productie van EDF zal het land vanwege de grote vraag naar stroom tijdens de koude wintermaanden mogelijk extra elektriciteit moeten kopen op de Europese markt, waar de prijzen sterk zijn gestegen in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne.

EDF waarschuwde in september voor een financiële klap van 29 miljard euro dit jaar als gevolg van het buiten werking stellen van de kernreactoren. De financiële problemen van EDF waren voor de regering aanleiding om het bedrijf eerder dit jaar te nationaliseren. De Franse overheid heeft al ongeveer 84 procent van EDF in handen en kondigde afgelopen zomer aan de overige aandelen voor in totaal 9,7 miljard euro te willen kopen.

Later deze maand zal naar verwachting een nieuwe topman, Luc Rémont, het roer overnemen bij EDF. Het bedrijf staat ook centraal in de plannen van de Franse president Emmanuel Macron om ten minste zes nieuwe kernreactoren te bouwen, als onderdeel van zijn streven om Frankrijk op energiegebied minder afhankelijk te maken van het buitenland.