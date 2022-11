Zwitserse minister: economisch moeilijke jaren op komst

Zwitserland gaat moeilijke economische jaren tegemoet door een dreigende recessie in Europa, de energiecrisis en de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnt. Dat heeft de Zwitserse justitieminister Karin Keller-Sutter gezegd tegen de krant Neue Zürcher Zeitung.

Volgens haar zijn de economische problemen in de eurolanden merkbaar in Zwitserland. Het Alpenland is voor zijn handel grotendeels afhankelijk van de rest van Europa. “Ik beschouw deze situatie als erg moeilijk. Wij voelen dat ook in Zwitserland. Economisch moeilijke jaren staan ons te wachten.”

In september verlaagde de Zwitserse overheid nog de groeiprognoses vanwege de “gespannen energiesituatie en scherpe prijsverhogingen”. De regering denkt nu dat de groei dit jaar zal uitkomen op 2 procent, terwijl in juni nog werd gerekend op een plus van 2,6 procent. Voor volgend jaar wordt dan een groei van de Zwitserse economie met 1,1 procent voorspeld.