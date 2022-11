Beurs Shanghai licht lager na tegenvallende handelscijfers China

De aandelenbeurs in Shanghai stond maandag tussentijds licht lager, waar andere graadmeters in Aziƫ juist duidelijk hoger noteerden. Beleggers verwerkten tegenvallende cijfers over de Chinese economie, die onder meer gebukt gaat onder de strenge coronabeperkingen. Volgens kenners kan het nog maanden duren alvorens de Chinese beleidsmakers de maatregelen versoepelen, vooral ook omdat de vaccinatiegraad onder ouderen relatief laag is.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. Zowel de export als de import van China viel in oktober lager uit dan een jaar eerder. Het was voor het eerst sinds mei 2020 dat zowel de uitvoer als de invoer daalde. De strenge maatregelen tegen corona blijven hun tol eisen voor de tweede economie van de wereld. Probleem is vooral dat er niet bekend is wanneer China de regels zal versoepelen. Techconcern Apple meldde mede door de lockdowns minder iPhones in China te kunnen produceren.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 2,8 procent hoger. Veel techaandelen stonden in Hongkong weer bij de winnaars. Zo won Tencent 2,5 procent en noteerde Baidu dik 3 procent in de plus.

In Japan sloot de Nikkei-index met een winst van 1,2 procent. De komende dagen zal weer een keur aan bedrijven met een notering in Tokio kwartaalcijfers bekendmaken. Zo staan bijvoorbeeld de cijfers van techinvesteerder SoftBank, autoproducent Nissan en gamebedrijf Nintendo op de rol.

In Zuid-Korea stond de Kospi maandag 0,8 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent.