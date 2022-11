Distributeur B&S Group boekt meer omzet, arbeidskosten stijgen

Distributeur en groothandelaar B&S Group heeft in de eerste negen maanden van het jaar meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar geleden. De groei in het derde kwartaal was wel iets minder sterk. Ook werden de operationele kosten volgens het bedrijf nog steeds beïnvloed door gestegen arbeidskosten.

Hoewel ook productschaarste de resultaten beïnvloeden, zag het bedrijf de uitdagingen op het gebied van de bevoorrading afgelopen kwartaal langzaam normaliseren in alle segmenten, met uitzondering van het beauty-segment en de internationale markt voor sterke dranken.

Het in Amsterdam genoteerde bedrijf, dat zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens, maar ook met de internationale distributie van drank, levensmiddelen en cosmeticaproducten aan winkels en consumenten, behaalde in de eerste negen maanden een omzet van 1,5 miljard euro. Dat was 18,7 procent meer dan een jaar geleden. Wisselkoersen hadden een positief effect op de omzet. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet met 13,7 procent. In het derde kwartaal kwam de omzet uit op 544 miljoen euro, een stijging van 17,9 procent.

De likeurverkoop steeg met dik 27 procent en droeg het meeste bij aan de omzetgroei. Bij het beauty-segment, naar omzet gemeten het grootste onderdeel van het bedrijf, namen de verkopen met 8 procent toe, mede geholpen door een overname. Eerder dit jaar nam B&S Group een meerderheidsbelang in een Frans beauty-bedrijf. Het bedrijf maakte geen winstcijfers bekend.

De gestegen kwamen arbeidskosten werden veroorzaakt door de hoge inflatie, hogere uurtarieven van magazijnpersoneel en de krappe arbeidsmarkt in Europa, wat leidde tot hogere salarissen voor gekwalificeerd personeel. Op dit moment ziet het bedrijf geen indicatie voor betere omstandigheden in de rest van het jaar.

Topman Tako de Haan verwacht dat de effecten van de wereldwijde economische ontwikkelingen op de marges en het kostenniveau de resultaten voor het hele boekjaar zullen blijven beïnvloeden.