Duurzaamheid op de werkvloer: een kwestie van efficiëntie en de juiste maatregelen

Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn. Hier werken zo’n 600.000 mensen, van de heftruckchauffeur die met volle pallets door het magazijn rijdt tot de orderpicker die online bestellingen klaarmaakt voor verzending. Er wordt steeds meer gewerkt met nieuwe systemen en automatisering. Heel efficiënt natuurlijk. Maar hoe zorg je er als bedrijf voor dat het magazijn ook voldoet aan de duurzaamheid- en veiligheidseisen?

Eigenlijk zijn duurzaamheid en efficiëntie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want hoe efficiënter een magazijn is, hoe milieuvriendelijker het is en hoe minder energie en grondstoffen het gebruikt om operationele output te creëren. Maar wat vraagt het van de heftruckchauffeur op de elektrische palletwagen, de assistent-supervisor of van de warehouse- of logistiek manager? Duurzaam en veilig werken is immers een wisselwerking tussen mens, machine en omgeving.



Nieuws.nl verzamelde een aantal tips om als magazijn aan alle eisen van de moderne maatschappij te voldoen.

Duurzame energiemaatregelen

Op de werkvloer werkt het natuurlijk niet zoveel anders dan dat we in ons eigen huis inmiddels aan het doen zijn. Zo is duurzame verlichting een relatief snelle manier om het energieverbruik te verminderen. LED verlichting is hierbij toonaangevend, voor een groot deel vanwege het milieuvoordelen. Het geeft dezelfde helderheid en zorgt voor veiligheid op het werk terwijl veel minder energie wordt verbruikt dan traditionele tl-verlichting of gloeilampen.

Ook oplossingen als zonnepanelen bieden magazijnen de mogelijkheid om de energie die ze gebruiken voor hun activiteiten op te wekken met natuurlijke hulpbronnen. Het is niet alleen een effectieve manier om de operationele kosten te verlagen, maar vermindert ook de CO2 uitstoot en biedt voordelen voor de natuurlijke omgeving.

En door een goede isolatie houdt een gebouw warmte vast in de winter en warmte buiten in de zomer. Het gebouw verbruikt zo veel minder energie en andere ongewenste problemen zoals schimmel en vochtigheid die veroorzaakt worden door condensatie, worden zo vermeden.

Automatisering en duurzame apparaten

Automatisering stelt magazijnmedewerkers in staat zich te richten op meer taken dan alleen repetitieve taken. Er zijn vele soorten magazijnautomatisering, waaronder AGV’s (Automatisch Geleide Voertuigen) en Goods-to-Person-technologieën. Elk type kan een aantal problemen in het magazijn oplossen en verhoogt van de efficiëntie en creëert een milieuvriendelijkere werkplek.

En net zoals we tegenwoordig kiezen voor een milieuvriendelijkere auto of koelkast, is er ook een verschuiving naar efficiëntere magazijnapparatuur, zoals bijvoorbeeld een stapelaar elektrisch.

Optimaliseer het afvalbeheer

Het belang van recycling is voor niemand iets nieuws, maar in een duurzaamheidsstrategie voor magazijnen essentieel. Meer aandacht aan afvalmanagement bevordert een milieubewuste cultuur en brengt een echte verandering teweeg wat betreft de hoeveelheid afval die wordt afgevoerd. In programma’s voor hergebruik wordt samengewerkt met andere fabrikanten om een scenario te vinden waarbij uw afval letterlijk de schat van een ander bedrijf is.

Veiligheidsmaatregelen en productiviteit

Als je je voorraad goed wilt beheren, moet je je magazijn goed inrichten. Met een rommelig magazijn is het moeilijk om de voorraad te volgen. Als gevolg hiervan kan de productiviteit en efficiency afnemen. De meest efficiënte magazijnen hebben een logische, goed doordachte lay-out die de beschikbare ruimte optimaliseert en het aantal incidenten op de werkplek vermindert. De indeling van magazijnen is een onderwerp dat mensen grondig hebben bestudeerd. Het meest optimaal zijn de U-vormige, I-vormige en L-vormige lay-outs. De belangrijkste voordelen van het implementeren van een beproefde magazijn lay-out zijn het bereiken van snellere productietijden en een efficiënter gebruik van middelen maar ook de veiligheid van je producten en medewerkers is zo beter gegarandeerd.