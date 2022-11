Primark profiteert van terugkerend winkelend publiek

Primark-moeder Associated British Foods (ABF) heeft in zijn afgelopen boekjaar flink geprofiteerd van het afschaffen van de coronabeperkingen. Daarmee kwamen consumenten terug naar de winkelstraten. De omzet van het hele bedrijf ging met ruim een vijfde omhoog, die van kledingketen Primark zelfs twee keer zo hard.

In het gebroken boekjaar, dat tot half september liep, bereikte ABF een omzet van 17 miljard pond, omgerekend zo’n 19,5 miljard euro. De toename van 22 procent werd onder meer bereikt doordat het bedrijf, dat ook groot is in suiker en voedingsingrediënten, de prijzen verhoogde. Daarnaast was het goedkope pond belangrijk omdat omzetten in andere valuta meer waard werden. ABF hield een winst van 720 miljoen pond over.

Bij Primark ging het om een omzet van 7,7 miljard pond. De keten breidde het aantal winkels uit in Spanje en Italië, maar zag ook het aantal shoppers weer naar het niveau van voor de coronapandemie terugkeren. De vergelijkbare verkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn ook weer op dat niveau, op het vasteland van Europa nog niet. ABF wijt dat aan afnemend consumentenvertrouwen door onder meer de hoge inflatie.

Door corona heeft Primark ook de eerste stappen naar een webshop gezet. In het Verenigd Koninkrijk kunnen bestellingen worden gedaan via de site die dan in 25 winkels kunnen worden afgehaald. Tijdens de coronacrisis had Primark bijzonder veel last van lockdowns omdat klanten van de keten niet online konden shoppen, terwijl dat bij concurrenten wel kon.

ABF wil vanwege de goede resultaten de aandeelhouders belonen met 8 procent meer dividend. Daarnaast gaat het bedrijf voor 500 miljoen pond eigen aandelen inkopen. Topman George Weston denkt dat zijn onderneming ook in het lopende boekjaar goede zaken zal doen. Hij rekent erop bij de voedseltak hogere prijzen te kunnen rekenen en ook bij Primark ziet hij wat ruimte voor hogere prijzen. Daarnaast kunnen er meer en grotere kledingwinkels bij komen.