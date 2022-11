Sony begint volgend jaar met terugdringen plastic verpakkingen

Sony begint vanaf volgend jaar met het uitfaseren van plastic verpakkingen voor kleine elektronische producten zoals smartphones, camera’s en audio-accessoires. Dat bevestigde een woordvoerster van het Japanse bedrijf na eerdere berichtgeving door de Japanse zakenkrant Nikkei.

Vanaf april worden er geen plastic verpakkingen meer gebruikt voor sommige nieuwe producten die één kilogram of minder wegen. Het Japanse elektronicaconcern wil tegen 2025 al het plastic verwijderen uit de verpakkingen voor nieuw ontworpen kleinere producten. “In plaats van plastic gaan we vooral papier gebruiken en een materiaal gemaakt van bamboe, gerecycled papier en geperste suikerrietvezels”, zei de woordvoerster tegen persbureau AFP.

Sony wil uiteindelijk ook geen plastic verpakkingen meer gebruiken voor grotere producten zoals televisies, maar daarvoor heeft het bedrijf nog geen specifieke datum vastgesteld.

De meeste kunststoffen, zoals plastic, die in verpakkingen worden gebruikt, breken niet gemakkelijk af in de natuur. Het materiaal kan uiteenvallen in vervuilende microplastics, die in alle uithoeken van de wereld en zelfs in sommige menselijke organen worden aangetroffen.

Sony kondigde eerder al het streven aan om de wereldwijde “ecologische voetafdruk” van de hele levenscyclus van zijn producten en bedrijfsactiviteiten tegen het jaar 2050 terug te dringen tot nul.