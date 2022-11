Tata: uitstoot schadelijke stoffen met de helft teruggebracht

Tata Steel heeft naar eigen zeggen de afgelopen twee jaar vooruitgang geboekt in het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen, zogeheten PAK’s. Volgens het staalconcern is de beoogde doelstelling van 50 procent reductie van de uitstoot van deze stoffen ten opzichte van 2019 behaald.

“Ook de geuremissies bij de kooksfabriek en staalfabriek zijn meer dan gehalveerd”, meldt Tata Steel. Het concern zegt zich te baseren op onderzoek door onafhankelijke meetbureaus. Tata Steel heeft de afgelopen tijd maatregelen genomen om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen.

Over de milieu-impact van Tata Steel is al lange tijd veel te doen. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek dat omwonenden van de staalfabriek vaker medicatie nodig hebben voor hart- en vaatziekten, diabetes en hoge bloeddruk. Advocaat Bénédicte Ficq, die omwonenden vertegenwoordigt, sprak over “criminele luchtverontreiniging”. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat mensen in de buurt van Tata Steel vaker ziektes zoals kanker krijgen dan andere Nederlanders.

Afgelopen juli maakte Tata Steel plannen bekend om zijn vergroeningsdoelen voor het hoogovencomplex in IJmuiden sneller in de praktijk te brengen. Zo wil het bedrijf voor 2030 een installatie in bedrijf hebben die werkt op waterstof. In 2045 wil Tata volledig klimaatneutraal zijn.