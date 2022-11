The Wall Street Journal: Netflix aast op uitzendrechten sport

Streamingdienst Netflix aast op de uitzendrechten van livesportevenementen. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het Amerikaanse bedrijf zou onlangs geboden hebben op de streamingrechten van de ATP tennistour (mannen) voor een aantal Europese landen, maar zou uiteindelijk zijn afgehaakt. Vooral omdat het niet tegen iedere prijs de rechten in handen wil krijgen. Ook zou Netflix een poging hebben gewaagd om de streamingrechten van de Formule 1 te bemachtigen.

Netflix zou ook een bod hebben overwogen op de uitzendrechten van een reeks andere evenementen, waaronder de Britse rechten op de WTA tennistour (vrouwen) en wielerwedstrijden, aldus de bronnen. Ook zouden leidinggevenden van Netflix, in een poging om de almaar oplopende kosten van het bieden op sportrechten te omzeilen, geboden hebben op lager gerangschikte competities, zo valt te lezen. Zo was het bedrijf naar verluidt eind vorig jaar in gesprek om de World Surf League te kopen, maar de onderhandelingen liepen stuk omdat de twee organisaties het niet eens konden worden over een prijs.

De vermeende pogingen van Netflix om in de sportwereld actief te worden, komen op een moment dat veel van zijn streaming-rivalen veel geld hebben uitgegeven voor de toegang tot belangrijke sportevenementen. Amazon Prime Video is nu de thuisbasis van Thursday Night Football van de NFL, terwijl Apple TV+ en Peacock van Comcast vorig seizoen de exclusieve rechten hadden om specifieke Major League Baseball-wedstrijden te streamen.

Eerder dit jaar zou Netflix naar verluidt ook een bod op de livestreamingrechten voor de Formule 1 hebben gedaan. Die sport is in de VS aanzienlijk in aanzien gestegen dankzij een populaire Netflix-documentaireserie die een kijkje gaf achter de schermen van de koningsklasse van de racesport. Uiteindelijk gingen de rechten naar ESPN, dat onderdeel is van Walt Disney.

Netflix heeft de laatste kwartalen moeite om nieuwe abonnees te trekken na jaren van snelle groei. Het platform lanceerde onlangs een dienst met advertenties. Verder beloofde het bedrijf het delen van wachtwoorden door gebruikers hard aan te pakken in een poging de inkomsten en de groei van het aantal abonnees aan te jagen.