VS verwachten volgend jaar minder groei olieproductie

De olieproductie in de Verenigde Staten zal volgend jaar minder hoog zijn dan geraamd. Volgens een maandelijks rapport van energieagentschap EIA zal de productie volgend jaar stijgen naar ruim 12,31 miljoen vaten ruwe olie per dag, waar eerder werd uitgegaan van 12,36 miljoen vaten per dag.

Uit de nieuwe raming kan worden opgemaakt dat onder meer de productie van olie uit schalievelden, waar de laatste jaren juist sprake was van stevige groei, veel minder sterk zal toenemen. Dat is een klap voor de wereldmarkt. Die heeft de Amerikaanse olie hard nodig om de productieverlaging door de landen van oliekartel OPEC en de impact van de Russische invasie in Oekraïne op de voorraden te compenseren. De groei van het olieaanbod zal mede worden beperkt door personeelstekorten, hoge uitrustingskosten en beperkingen in de toeleveringsketen.

Sinds begin juli is het aantal boorplatforms dat in de VS naar ruwe olie boort, langzamer gestegen doordat de recordkosten en de dalende olieprijzen op de marges drukken. Ook zijn er nog veel putten die al zijn aangeboord maar die nog geen ruwe olie oppompen. Door de problemen zullen producenten meer tijd nodig hebben om de productie op te voeren.