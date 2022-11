CBS: consumentenvertrouwen blijft op dieptepunt

Het vertrouwen van consumenten in de economie en de eigen financiële situatie bevindt zich nog altijd op een dieptepunt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het pessimisme onder consumenten over zowel de economische als de eigen financiële situatie in oktober gelijk aan dat van een maand eerder.

Het CBS meldt verder dat de koopbereidheid historisch laag is. Consumenten vinden het momenteel niet de juiste tijd om grote aankopen te doen, zoals een auto, meubels of huishoudelijke apparaten. Dit kan te maken hebben met de oplopende prijzen en de daarmee gepaard gaande dalende koopkracht.

De graadmeter waarmee het CBS het consumentenvertrouwen meet, stond in oktober op een stand van min 59, gelijk aan de stand van een maand eerder. Dat is ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op min 9 staat. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Toen stond de graadmeter op plus 36.