Groei van wagenpark autoleasebedrijf LeasePlan

Het door autoleasebedrijf LeasePlan verhuurde wagenpark is in het derde kwartaal op jaarbasis met ruim 8 procent gegroeid naar meer dan 1,9 miljoen voertuigen. Volgens LeasePlan blijft de vraag naar lease-auto’s sterk.

Volgens LeasePlan is nu een kwart van de vloot elektrisch aangedreven. Daarnaast doet LeasePlan goede zaken door de sterke vraag naar tweedehandsauto’s. Auto’s die het bedrijf na afloop van een leasecontract van de hand doet, worden voor veel hogere prijzen verkocht. LeasePlan verwacht dat dit voorlopig zal doorzetten.

De onderneming zag de nettowinst in de afgelopen periode met meer dan 12 procent stijgen tot 472 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van dit jaar klom de winst met 49 procent tot bijna 1,2 miljard euro.

LeasePlan liet in januari weten te worden overgenomen door het Franse ALD voor 4,9 miljard euro. Samen met ALD, dat voor bijna 80 procent in bezit is van de Franse bank Société Générale, worden de twee bedrijven een van de grootste spelers op het gebied van het leasen van auto’s aan bedrijven en particulieren.