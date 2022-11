Omzet energiespecialist Alfen ruimschoots verdubbeld

Energiespecialist Alfen blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. De onderneming, die ook andere slimme elektriciteitsoplossingen levert, zag de opbrengsten in het derde kwartaal ruimschoots verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder.

Alfen sloot de meetperiode af met een omzet van 123,2 miljoen euro. Dat betekende een groei met 103 procent op jaarbasis. Naast de laadinfrastructuur voor elektrisch rijden droeg ook de divisie Energy Storage Systems bij aan de groei. Alfen merkt aanhoudend dat de leveringsketen onder druk staat, maar weet naar eigen zeggen vooralsnog de uitdagingen het hoofd te bieden. Het bedrijfsresultaat viel 153 procent hoger uit op 24,5 miljoen euro.

Topman Marco Roeleveld zegt in een toelichting dat er andermaal sprake is van een sterk kwartaal van Alfen. Ook de toekomst ziet er zonnig uit. Alfen verwacht alleen al bij de laadpalendivisie een verdubbeling van de resultaten in de tweede helft van dit jaar. “Tegelijkertijd zijn we niet blind voor de grote economische en geopolitieke veranderingen die we meemaken”, aldus de topman.

Voor het hele jaar houdt Alfen vast aan zijn eerder afgegeven omzetverwachting. Die komt neer op een omzet tussen de 410 miljoen en 470 miljoen euro.

“We zien dat de inflatie momenteel hoog is, terwijl de vrees voor een recessie gevolgen begint te krijgen voor de auto-eindmarkt”, vervolgt Roeleveld. “Hoewel het percentage verkochte auto’s met een accu toeneemt, daalt het totale aantal verkochte auto’s dit jaar. Wat het precieze effect van deze ontwikkelingen zal zijn is onduidelijk, maar wij blijven een aanzienlijke groei van de markt voor elektrische rijden verwachten.”