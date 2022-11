ING: horeca lijdt onder hoge kosten, meer faillissementen in 2023

De horecasector heeft veel last van de hoge kosten voor onder meer inkoop, personeel en energie. Omdat bedrijven die kosten deels doorberekenen aan klanten, zullen de kosten voor een restaurant- of cafébezoek toenemen. Dat denken onderzoekers van ING op basis van vooruitzichten voor volgend jaar. Als gevolg van die problemen zullen in 2023 ook meer horecabedrijven hun deuren moeten sluiten.

Naar verwachting stijgen de prijzen in restaurants en cafés dit jaar met 8 procent. Dat komt volgens ING onder meer door de hoge inkoopprijzen. Zo steeg de prijs van bier met 12 procent. Ook de kosten voor onder meer koffie, brood en boter liggen hoger. Daar bovenop komen de gestegen kosten voor energie en personeelskosten. Volgend jaar stijgen de prijzen met nog eens 3 procent, denkt ING.

Aan de totaalwaarde van de pintransacties ziet ING daarnaast dat klanten minder uitgeven, mogelijk als gevolg van de hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen. Zo was de waarde van pinbetalingen in de horeca in het derde kwartaal 1 procent lager dan die in het tweede kwartaal van dit jaar, meldt ING. De gemiddelde prijzen in restaurants en cafés namen daarnaast toe. Dat zou erop wijzen dat de volumes in de horeca zijn afgenomen en dat klanten vaker een extra biertje overslaan of minder uit eten gaan.

De horeca kan bovendien niet alle kosten doorberekenen, om de simpele reden dat klanten dan wegblijven. Hotels zitten wat dat betreft in een relatief betere positie, ziet ING. Zo zijn de prijzen in hotels in het derde kwartaal met een kwart gestegen ten opzichte van eind 2019.

Naar verwachting zullen de hoge kosten volgend jaar zijn weerslag hebben op de horecasector. ING denkt dat het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen in 2023 in vergelijking met dit jaar zal toenemen. Zo zal ook het terugbetalen van coronasubsidie, waar veel bedrijven in oktober mee zijn begonnen, voor een aantal ondernemers tot financiële problemen leiden.