Steeds meer nepaccounts op Twitter door gekochte blauwe vinkjes

Verschillende Twitteraars hebben het nieuwe blauwevinkjesbeleid van Twitter gebruikt om nepaccounts aan te maken en zich zo voor te doen als geverifieerde gebruikers van het socialemediaplatform. Onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden en het bedrijfsaccount van gamebedrijf Nintendo zijn daarvan de dupe. Het nieuwe systeem werd ingesteld onder de nieuwe topman Elon Musk.

Voorheen moesten beroemdheden, politici, journalisten en andere publieke figuren een identiteitsbewijs overleggen voor een blauw vinkje. Maar onder het nieuwe systeem moeten klanten zich abonneren voor 8 dollar per maand om een vinkje te krijgen. Vervolgens kunnen gebruikers hun Twitterprofiel aanpassen, waarna de accounts moeilijk van een officieel account te onderscheiden zijn.

Bovendien kunnen gebruikers niet zien of het vinkje van een account is aangekocht, of dat het aangeeft dat een account officieel van een publiek figuur is. Volgens Twitter kunnen mensen die een blauw vinkje willen dit alleen nog aanschaffen via een abonnement. “Als gevolg van deze wijziging, neemt Twitter op dit moment geen verificatieaanvragen meer aan onder de vorige criteria”, aldus Twitter op zijn website.

Daardoor kon een nepaccount van de Amerikaanse tak van gamebedrijf Nintendo een afbeelding posten van Nintendo-icoon Mario waarop hij zijn middelvinger opsteekt. Een andere gebruiker, die zich voordeed als de Amerikaanse president Joe Biden, reageerde met een seksueel getinte opmerking op een andere Twitteraar. De nep-Biden zou zijn geslachtsdeel strelen en dit hebben ingesmeerd met lotion, luidde de tweet.

Een gebruiker die zich voordeed als de Amerikaanse basketballer LeBron James tweette dat James van plan was zijn team Los Angeles Lakers te verlaten. Die tweet veroorzaakte enige opschudding. Het nepaccount bleek namelijk moeilijk te onderscheiden van het officiĆ«le. Zo wordt het echte account van James beheerd onder de naam “@KingJames”, het nepaccount stond op naam van “@KINGJamez”. Dat laatste account werd kort na de tweet geblokkeerd.

Musk dreigde eerder al om nepaccounts aan te pakken. Elk profiel dat onder de naam van iemand anders wordt beheerd, zonder dat het account was aangemerkt als parodie, zou zonder waarschuwing worden verbannen van Twitter. Ondanks die dreiging duiken er alsnog dergelijke profielen op het socialemediaplatform op.