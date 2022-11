Topman Renewi: gerecycled materiaal zal steeds duurder worden

De prijs voor gerecycled materiaal zal komende jaren steeds verder oplopen. En dat komt doordat er bij grote bedrijven steeds meer vraag is naar hergebruikt plastic of metaal, voorspelt topman Otto de Bont van recycling- en afvalverwerkingsbedrijf Renewi.

Hij legt uit dat bijvoorbeeld de aankondiging van Coca-Cola om over te stappen op PET-flessen van 100 procent gerecycled plastic de vraag naar dat plastic een enorme boost heeft gegeven. Voor gebruikt aluminium gebeurde hetzelfde nadat het Duitse autoconcern BMW had gezegd voor nieuwe auto’s alleen nog maar gerecycled aluminium te willen gebruiken.

“Dat doen die bedrijven omdat ze willen vergroenen. Daardoor neemt de vraag naar recycling steeds meer toe”, aldus De Bont die denkt dat Renewi daar nog lang van zal profiteren. “Veel bedrijven richten zich met hun duurzaamheidsdoelen nu op 2030, maar ook in de jaren daarna zal de vraag waarschijnlijk blijven toenemen.”

De Bont komt met zijn voorspelling nadat de prijzen voor papier, plastic en metaal juist iets zijn gedaald. Volgens de topman kan het beeld per grondstof iets verschillen, maar hij gaat er vanuit dat dit over de gehele linie maar een klein dipje betreft. Hij wijst er ook op dat de prijzen van gerecyclede materialen boven de historische gemiddelden zijn gebleven.

Renewi heeft geen verbrandingsovens en richt zich puur op het halen van nog herbruikbaar materiaal uit afval. De recycler, die is ontstaan door het samengaan van het Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel in 2017, verwerkt jaarlijks zo’n 14 miljoen ton aan afvalstromen. Momenteel lukt het om ongeveer twee derde daarvan te recyclen, tot bijvoorbeeld hout, mineralen, plastic, metaal en glas.

De Bont denkt niet dat er komende jaren veel meer afval opgehaald kan worden bij bedrijven. Om te voldoen aan de toenemende vraag naar gerecycled materiaal zal dus een groter deel van het afval moeten worden hergebruikt. Het streven is nu om in 2025 al driekwart van het materiaal een tweede leven te kunnen geven.

Daarmee zal ook de winstgevendheid van Renewi verder verbeteren, geeft De Bont aan. Volgens hem lukt het Renewi door de toenemende vraag en hogere prijzen de laatste tijd al sterke resultaten in de boeken te zetten. Ondanks dat er in de afgelopen twee kwartalen iets minder afval binnenkwam en dat de energieprijzen flink opliepen, wist de onderneming toch de omzet met 4 procent te verhogen. Er werd daarbij 53,4 miljoen euro winst gemaakt, waar in dezelfde periode vorig jaar nog 36,5 miljoen euro overbleef.